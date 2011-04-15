В.Путин назначил В.Томенко временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края

Президент РФ Владимир Путин назначил Виктора Томенко временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



В.Томенко родился в 1971 году в Норильске. В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности "экономика и управление в цветной металлургии", инженер-экономист. В 1999-2001 годах был замгендиректора по экономике и правовым вопросам - главным бухгалтером ГМК "Норильский никель", в 2001 году стал заместителем гендиректора - главным бухгалтером Норникеля, в 2002-2004 годах являлся первым замдиректора Заполярного филиала Норникеля, в 2004-2010 годах - директором Заполярного филиала Норникеля, в 2010-2011 годах - заместителем губернатора Красноярского края, в 2012-2014 годах - первым замгубернатора Красноярского края, с 30 сентября 2017 года - исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края.



Напомним, сегодня, 30 июня, Александр Карлин в ходе рабочего совещания в Правительстве региона объявил о своем решении сложить полномочия губернатора Алтайского края, председателя Правительства Алтайского края, сообщил официальный сайт края.



"Вчера, 29 мая, в Москве я обратился с личным письменным заявлением на имя Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина с просьбой о моей отставке. Это решение принято совершенно добровольно и осознанно. Вы знаете, что по инициативе главы нашего государства сейчас в стране проводится существенное обновление состава органов государственной власти, в первую очередь речь идет об исполнительной ветви. В обновленном составе работает Правительство России, активно ведется ротация и обновление состава высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. В этой ситуации я счел для себя правильным и своевременным обратиться к Президенту с указанным выше заявлением, сообщил А.Карлин. - По информации, которой я располагаю, решение Президента Российской Федерации по моему заявлению может быть принято в течение текущего рабочего дня, и, по установленному порядку, одновременно с этим принимается решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора, председателя Правительства Алтайского края".







"AK&M" от 30.05.2018