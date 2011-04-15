ФАС выдала предупреждение Роснефти из-за роста цен на топливо

ФАС выдала предупреждение Роснефти и запросила данные у предприятий Газпрома, в связи со снижением объема продаж нефтепродуктов. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



По данным ФАС, снижение поставок могло послужить причиной роста цен на бензины марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо



"Согласно данным Росстата рост розничных цен по состоянию на 20.05.2018 составил по бензину около 5.3% и на дизельное топливо около 5.9%. Рост розничных цен на АЗС имеет место по причине роста с марта этого года оптовых цен на нефтепродукты, в том числе вследствие недостаточности предложения нефтяными компаниями моторных топлив на биржевых торгах и во внебиржевом сегменте. Анализ ФАС России показывает, что имеется неудовлетворенный спрос на нефтепродукты, как в биржевом, так и во внебиржевом сегментах", - отметил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.



Основная доля снижения объемов реализации нефтепродуктов приходится на Роснефть. Кроме того, по ряду договоров, заключенных на биржевых торгах, были увеличены сроки отгрузки нефтепродуктов, что привело к несвоевременной поставке моторного топлива конечным потребителям.



В связи с этим Роснефти выдано предупреждение о прекращении в срок до 8 июня 2018 года действий (бездействия), содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.



Компании надлежит обеспечить производство светлых нефтепродуктов и их устойчивую поставку на внутренний рынок в объеме, предусмотренном обязательствами по 4-х стороннему соглашению.



Также ФАС запросила у ООО "Газпром нефтехим Салават", ПАО "Газпром" и ПАО "Газпром нефть" в срок до 3 июня 2018 года представить технико-экономическое обоснование увеличения отгрузки на экспорт прямогонных бензинов при одновременном изъятии их из своего технологического производства на фоне наличия неудовлетворенного спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке.







"AK&M" от 30.05.2018