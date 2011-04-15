Дайджест газеты "Ведомости" от 31 мая 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 31 мая 2018 года.





ДМИТРИЙ АНАНЬЕВ: ВСЕ НА ПРОДАЖУ



Дмитрий Ананьев после национализации Промсвязьбанка избавляется от активов в России. То, что не удается быстро продать, ликвидируется.



Центробанк объявил о санации Промсвязьбанка 15 декабря прошлого года, а недавно передал правительству - это будет банк гособоронзаказа. Теперь уже бывший совладелец банка Дмитрий Ананьев говорил в интервью "Ведомостям", что с решением регулятора категорически не согласен. Позже его брат Алексей сообщил "Ведомостям", что они с братом решили разделить активы. У Алексея остался системный интегратор "Техносерв", у Дмитрия - банковский бизнес, девелоперская группа ПСН и медиаактивы.



Алексей привлек в партнеры ВТБ и продает ему 40% "Техносерва", а Дмитрий покинул страну. Он живет на Кипре в апартаментах отеля Four Seasons, где встречается с бывшими партнерами и решает вопросы с активами, рассказали "Ведомостям" несколько знакомых Ананьева.





М-21: НАЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ



Новый российский самолет МС-21 будет летать не меньше иностранных аналогов. Такое обещание дал "Аэрофлоту" производитель - корпорация "Иркут".



Совет директоров "Аэрофлота" предложил собранию акционеров, которое состоится 25 июня, утвердить контракт с компанией "Авиакапитал-сервис" (входит в "Ростех"), сообщил перевозчик. Авиакомпания хочет взять в лизинг на 12 лет 50 самолетов МС-21-300. Производитель самолета - корпорация "Иркут" (входит в государственную Объединенную авиастроительную корпорацию) гарантирует, согласно контракту, что самолеты будут летать не менее 2100 ч в первый год эксплуатации (5,8 ч в сутки), не менее 2900 во второй год (7,8 ч в сутки) и не менее 3750 в третий год (10,3 ч в сутки). Последняя цифра соответствует налету иностранных аналогов в парке "Аэрофлота" - Airbus 320 и Boeing 737-800.





ПИК РАСТИТ ЖИЛЬЕ НА "БЕЛОЙ ДАЧЕ"



"Белая Дача" Виктора Семенова нашла нового партнера в жилой проект в Котельниках. Группа ПИК построит там более 1,5 млн кв. м.



Группа ПИК и "Белая Дача" договорились о совместной реализации проекта жилого микрорайона в Котельниках, об этом "Ведомостям" рассказал вице-президент по развитию ПИК Алексей Золотарев.



Компания давно планировала развивать территорию между торговыми комплексами "Мега Белая Дача" и "Outlet Village Белая Дача", были разные предложения, но в конечном итоге партнером была выбрана группа ПИК, подтвердил председатель наблюдательного совета ГК "Белая Дача" Виктор Семенов. Условия соглашения стороны не раскрывают.



По словам Золотарева, на территории общей площадью около 50 га планируется построить 1,56 млн кв. м жилья, коммерческой недвижимости и объектов инфраструктуры (школы, детские сады и т. д.).





АЛЬЯНС ДАЛ ТРЕЩИНУ



В альянсе России и ОПЕК появились трещины. Эр-Рияд поддается давлению Вашингтона и Москвы, считают некоторые члены картеля.



Совместные усилия экспортеров нефти по ограничению ее добычи помогли восстановлению цен, но теперь в их альянсе появляются первые трещины. Некоторые члены ОПЕК во главе с Кувейтом и Ираном обвиняют Саудовскую Аравию в том, что она поддается давлению США и России, которые хотят понизить цены, говорят знакомые с ситуацией люди.



Нефть подорожала примерно на 60% с ноября 2016 г., когда члены ОПЕК и другие нефтедобывающие страны, включая Россию, согласились ограничить ее добычу, чтобы устранить избыток предложения на мировом рынке.





"Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ОТКРЫВАТЬ РЕСТОРАНЫ"



Основатель "Чайхоны N 1" рассказывает, зачем делает гастрономический квартал "Депо Москва" и в какие рестораны ходят иностранцы.



Ресторатор Алексей Васильчук работает на рынке с 2001 г., когда вместе со своим братом Дмитрием ("Бессменный партнер мой", - говорит о нем Алексей) и Тимуром Ланским открыл "Чайхону N 1" в саду "Эрмитаж". Бизнес рос, ресторанов с названием "Чайхона N 1" становилось все больше, но на собственный холдинг братья решились лишь в 2016 г.



Васильчуки открыли "самый высокий ресторан в Европе", сетевые проекты массового сегмента, обновили "Чайхоны N 1" и готовят к запуску гастрономический квартал на 30 000 кв. м в районе "Белорусской". "А мы все время гигантизмом страдаем", - не скрывает Васильчук.





БЛОКИРОВКА С ПРИСТАВОМ



На фоне эпической битвы Роскомнадзора (РКН) с Telegram почти незамеченным прошло еще одно событие, связанное с регулированием интернета.



24 апреля Владимир Путин подписал поправки к законам о защите информации и об исполнительном производстве. Эти поправки дают еще одно новое основание для включения интернет-ресурсов в реестр запрещенных сайтов.



Блокировать их теперь можно будет по постановлению судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к информации, порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица.



Заинтересованность сильных мира сего в том, чтобы порочащая их информация не появлялась в сети, очевидна. И тут новые поправки станут большим подспорьем.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 31.05.2018