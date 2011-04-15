Дайджест газеты "Коммерсант" от 31 мая 2018 года



ФНС ПЕРЕМЕЩАЕТ ЦЕНТРЫ ПРИБЫЛИ В РФ

СЛУЖБА ОБОБЩИЛА ПРАКТИКУ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ ЛЬГОТАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЙ





Как стало известно "Ъ", Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила информационное письмо о практике пресечения неправомерного получения преференций по соглашениям об избежании двойного налогообложения. Для получения права пользоваться льготами таких соглашений компаниям необходимо доказывать, что они действительно инвестируют в российскую экономику, что их сделки обоснованны, а вовлечение иностранных компаний базируется "на разумности выбора и обоснованности предпринимательского риска".





ПОПРАВКИ ТРУДНО ПРАВЯТСЯ

ГОСДУМА НЕ СПЕШИТ С ВВЕДЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ





Уголовная ответственность за содействие введению антироссийских санкций может быть принята в весеннюю сессию, а поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие наказание за исполнение санкций на территории РФ,- осенью. Какой будет финальная версия поправок, пока неизвестно, в Госдуме ждут официальной позиции правительства. Обсуждение постараются максимально затянуть, говорит источник "Ъ" в Госдуме. В бизнес-сообществе продолжают настаивать на недопустимости криминализации исполнения западных санкций, а за содействие введению антироссийских санкций, напротив, предлагают даже усилить ответственность.





БОРИСА ТИТОВА ПРИВЛЕКЛИ К ЗАЩИТЕ СЕРГЕЯ ХАЧАТУРОВА

БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА ПРОСЯТ ПОМОЧЬ УБЕДИТЬ СЛЕДСТВИЕ В НЕОБОСНОВАННОСТИ АРЕСТА БЫВШЕГО ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА РГС





Как стало известно "Ъ", защита бывшего вице-президента "Росгосстраха" (РГС) Сергея Хачатурова обратилась за поддержкой к уполномоченному при президенте РФ по правам предпринимателей Борису Титову. Адвокат Алексей Мельников в обращении настаивает, что инкриминируемое бизнесмену деяние - якобы имевшее место хищение акций ПАО "Росгосстрах" при передаче активов страховой компании банку "Открытие" - относится к сфере предпринимательства, а потому арест господина Хачатурова является нарушением закона. Кроме того, защита предпринимателя считает, что показания следствию должны дать руководители и сотрудники Центробанка, курировавшие большую сделку по передаче "Росгосстраха", прежде всего ту ее часть, в связи с которой к Сергею Хачатурову возникли вопросы у следствия.





ХИЩЕНИЯ В "БЛАГОВЕСТЕ" ОЦЕНИЛИ В СРОКИ

ПОДСУДИМЫХ ПРОВЕРЯЮТ НА МАХИНАЦИИ В ПЯТИ ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ



Как стало известно "Ъ", шесть лет лишения свободы запросил гособвинитель во время прений в Савеловском райсуде столицы для бывшего владельца негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Благовест" Сергея Шахмана. Он и двое его подельников, которых прокурор попросил приговорить к пяти годам, обвиняются в хищении из фонда более 1,3 млрд руб. Потерпевшая сторона в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) заявила в процессе гражданский иск ко всем троим фигурантам, потребовав взыскать с них солидарно сумму ущерба. При этом не исключено, что в отношении подсудимых будут возбуждены уголовные дела за хищения еще из пяти пенсионных фондов.





В "РОССИЙСКОМ ПАСПОРТЕ" НАШЛИСЬ ОШИБКИ

ПОЧЕМУ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В ЕДИНОЙ БАЗЕ ДАННЫХ МОГУТ ЧИСЛИТЬСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ





МВД России впервые официально пояснило для "Ъ" причины масштабной проблемы с документами российских граждан: их паспорта могут ошибочно считаться недействительными в базе данных ЕИАС "Российский паспорт". Речь идет как минимум о 1,5 млн удостоверений личности. В итоге граждане сталкиваются с рядом сложностей, самая распространенная из которых - отказ в предоставлении банковских услуг. В МВД пояснили, что сбой произошел ранее во время объединения баз данных.





ГОСТИНИЦАМ СПИШУТ НАЛОГИ

СЕНАТОРЫ ОБЕЩАЮТ СНИЗИТЬ НАГРУЗКУ НА ОТЕЛЬЕРОВ



Стремясь стимулировать регионы развивать локальные гостиничные рынки, а самих отельеров больше вкладываться в развитие инфраструктуры, Совет федерации (СФ) предложит Минфину задуматься о введении для них налоговых льгот. Сенаторы рассчитывают, что доходы от гостиничного бизнеса не будут мешать регионам получать дотации из федерального бюджета, а переход на упрощенную систему налогообложения станет доступен и для средних отелей. Но эти меры вряд ли поспособствуют резкому росту гостиничного рынка, предупреждают эксперты.





РКЦ ПОШЛИ В РАСХОД

ЭКОНОМИЯ ЦБ ДОРОГО ОБХОДИТСЯ БАНКАМ



Оптимизация аппарата ЦБ привела к тому, что в отдаленных городах России для банков наличные становятся "золотыми". Банк России сокращает рассчетно-кассовые центры (РКЦ), в результате кредитные организации или вынуждены возить денежные средства в оставшиеся удаленные РКЦ, или пользоваться услугами Сбербанка, которые, в отличие от ЦБ, платные.





DOC+ ПОКИДАЕТ ПЕТЕРБУРГ

МОБИЛЬНАЯ КЛИНИКА НЕ ПРИЖИЛАСЬ В РЕГИОНЕ



Сервису по вызову врача на дом Doc+ не удалось вывести свои услуги за пределы Москвы. Проработав полтора года в Санкт-Петербурге, компания отказалась от продвижения в городе из-за низкого спроса. В Doc+ хотят развивать и телемедицинские услуги, но этот рынок еще не до конца законодательно урегулирован, а конкуренция на нем уже высока.





SISTEMA_VC ИЗДАЛА SQREAM

ALIBABA GROUP И ФОНД АФК "СИСТЕМА" ВЛОЖИЛИСЬ В ИЗРАИЛЬСКОГО IT-РАЗРАБОТЧИКА





Российский венчурный фонд Sistema_VC вместе с Alibaba Group и другими партнерами вложил $26,4 млн в израильскую SQream, разрабатывающую систему для анализа больших массивов данных с помощью графических процессоров. Объем мирового рынка систем управления базами данных уже достигает около $50 млрд в год, а функционал быстрой обработки Big Data - одна из главных задач, для которых созданы базы на GPU, отмечают эксперты.





ПРОИЗВОДИТЕЛИ СМАРТФОНОВ УВЛЕКЛИСЬ ФУТБОЛОМ

КИТАЙСКАЯ VIVO ВЫПУСКАЕТ УСТРОЙСТВО ПОД БРЕНДОМ "ЛОКОМОТИВА"



Компания Vivo готовится к выпуску смартфонов, в которых будет использована символика выигравшего чемпионат России по футболу клуба "Локомотив". Ранее российский бренд BQ представил смартфоны для фанатов "Спартака". Кобрендинговые устройства призваны создать спрос среди болельщиков на фоне ЧМ-2018, но серьезно повысить продажи за счет спортивной тематики в России вряд ли удастся, считают в розничных сетях.





ЦЕНЫ НА ОДЕЖДУ РАЗОБЛАЧИЛИСЬ

РИТЕЙЛЕРЫ СТИМУЛИРУЮТ АКТИВНОСТЬ РОССИЙСКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ



Международные одежные бренды стали массово добавлять в ассортимент своих российских магазинов позиции с более доступными ценами. Тем самым они пытаются остановить переток покупателей к конкурентам, торгующим менее дорогой продукцией. В результате доля одежды из нижнего ценового сегмента достигла 65%, тогда как до начала кризиса на нее приходилось чуть более половины рынка.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 31.05.2018