М.Прохоров завершил реализацию пут-опциона на выкуп 39.42% акций банка МФК

Михаил Прохоров завершил реализацию пут-опциона на выкуп 39.42% акций Банка МФК. Об этом сообщается на сайте Онэксима.



"39.42% акций Банка МФК, ранее принадлежавшие компании Winterlux Limited (Уинтерлюкс Лимитед), выкуплены Прохоровым М.Д. в рамках реализации компанией Winterlux Limited опциона пут, заключённого между сторонами 30 августа 2016 года и реализованного 22 февраля 2018 года", - говорится в сообщении.



Договор о приобретении данного пакета у Winterlux Limited подписан сторонами 23 марта 2018 года. 21 мая 2018 года М.Прохоров было получено предварительное согласие ЦБ на увеличение доли в Банке МФК, а 29 мая 2018 года в реестре акционеров Банка МФК была завершена перерегистрация пакета акций Winterlux Limited на имя М.Прохорова.



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