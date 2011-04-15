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31/05/2018
12:00

М.Прохоров завершил реализацию пут-опциона на выкуп 39.42% акций банка МФК

Михаил Прохоров завершил реализацию пут-опциона на выкуп 39.42% акций Банка МФК. Об этом сообщается на сайте Онэксима.

"39.42% акций Банка МФК, ранее принадлежавшие компании Winterlux Limited (Уинтерлюкс Лимитед), выкуплены Прохоровым М.Д. в рамках реализации компанией Winterlux Limited опциона пут, заключённого между сторонами 30 августа 2016 года и реализованного 22 февраля 2018 года", - говорится в сообщении.

Договор о приобретении данного пакета у Winterlux Limited подписан сторонами 23 марта 2018 года. 21 мая 2018 года М.Прохоров было получено предварительное согласие ЦБ на увеличение доли в Банке МФК, а 29 мая 2018 года в реестре акционеров Банка МФК была завершена перерегистрация пакета акций Winterlux Limited на имя М.Прохорова.

АО АКБ "Международный финансовый клуб" (МФК, ИНН 7744000038) образовано в 1993 году, предоставляет полный спектр банковских услуг крупным корпоративным и частным состоятельным клиентам.

Группа "Онэксим" Михаила Прохорова - один из крупнейших в России частных инвестиционных фондов, фокусирующийся на инвестициях в горнорудную промышленность, недвижимость, инновационные проекты в сфере энергетики и нанотехнологий.

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