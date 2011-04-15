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31/05/2018
10:46

Д.Ананьев избавляется от активов в России

Уехавший из России банкир Дмитрий Ананьев ищет покупателей на девелоперскую группу, типографию и агрохолдинг. Об этом сообщает газета "Ведомости".

В настоящее время Д.Ананьев живёт на Кипре в апартаментах отеля Four Seasons, где встречается с бывшими партнёрами и решает вопросы с активами.

Д.Ананьев нанял людей, задача которых - либо продать оставшиеся у него активы, либо контролируемо их обанкротить, рассказал "Ведомостям" сотрудник одной из структур Ананьева и подтвердил его знакомый.

Напомним, что ЦБ РФ объявил о санации Промсвязьбанка Д.Ананьева 15 декабря 2017 года, а недавно передал Правительству РФ - это будет банк гособоронзаказа.

Позднее Д.Ананьев говорил в интервью "Ведомостям", что с решением регулятора категорически не согласен. Позже его брат Алексей сообщил "Ведомостям", что они с братом решили разделить активы. У Алексея остался системный интегратор "Техносерв", у Дмитрия - банковский бизнес, девелоперская группа ПСН и медиаактивы. Алексей привлек в партнеры ВТБ и продает ему 40% "Техносерва", а Дмитрий покинул страну.


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