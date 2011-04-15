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31/05/2018
11:22

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Саратовских авиалиний"

В соответствии с федеральными авиационными правилами, сертификат эксплуатанта АО "Саратовские авиалинии" подлежит аннулированию. Как сообщает пресс-служба Росавиации, приказ об аннулировании вступил в силу 31 мая 2018 года.

Решение Росавиации о прекращении перевозочной деятельности "Саратовских авиалиний" является вынужденной мерой - авиакомпания не отвечает требованиям по безопасности полётов и не способна выполнять перевозки без рисков и угроз для своих пассажиров, говорится в сообщении.

Проверки Росавиации, проведенные после катастрофы самолёта Ан-148, выявили ряд существенных нарушений в организации лётной работы "Саратовских авиалиний".

В сложившейся ситуации приоритетом Росавиации являлось сохранение авиакомпании при её безусловном соответствии всем требованиям по безопасности полётов. В авиакомпанию были направлены рекомендации, полная реализация которых позволяла снять ограничение срока действия сертификата эксплуатанта. Для проведения корректирующих мероприятий Росавиация предоставила 90 дней - максимально возможный по воздушному законодательству срок. Однако за это время руководство авиакомпании оказалось не способно устранить нарушения, подчёркивают в ведомстве.

Выборочная проверка полётных заданий, лётных книжек, табеля учёта рабочего времени и других документов членов лётных экипажей за март и апрель 2018 года, проведённая территориальным управлением Росавиации 26-27 мая, установила, что нарушения в "Саратовских авиалиниях" продолжаются и носят системный характер.

В частности, авиакомпания планировала работу членов экипажа воздушных судов без учёта нормирования рабочего времени, времени отдыха лётного состава и контроля утомляемости; практиковался недостоверный учёт рабочего времени и превышения максимальной продолжительности полётной смены экипажа в течение суток; пилоты допускались к полётам без прохождения повторного медосмотра.

По заключению комиссии территориального управления Росавиации, "Саратовские авиалинии" не могут безопасно выполнять коммерческие авиаперевозки.

В настоящее время в Росавиации работает оперативный штаб по недопущению сбоев в перевозках пассажиров с билетами авиаперевозчика.

В настоящее время Росавиация ведёт работу с 12-тью авиакомпаниями, являющимися дублерами "Саратовских авиалиний", по передаче пассажиров по манифестам прерванного полёта (FIM манифест) для их перевозки в пункты назначения. Перевозки пассажиров "Саратовских авиалиний" на рейсах других авиаперевозчиков предлагается выполнять до 13 июня 2018 года. Общее количество пассажиров, имеющих билеты до указанной даты - около 8.7 тыс.

Пассажирам, имеющим билеты с вылетом после указанной даты, рекомендуется обращаться в адрес авиакомпании или по месту приобретения билетов для возврата денежных средств.

АО "Саратовские авиалинии" (ИНН 6452008711) занимается авиационными перевозками пассажиров и грузов, аэропортовым обслуживанием. Авиакомпания базируется в аэропорту Саратов-Центральный и выполняет внутренние и международные рейсы. Головной офис компании также расположен в Саратове.

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" в январе-апреле 2018 года перевезла 157.319 тыс. пассажиров, что на 3.5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. А 31 мая 2018 года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Саратовских авиалиний" после проведенной проверки.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "Саратовские авиалинии" по РСБУ в 2017 году снизилась на 18.82% до 123.349 млн руб. со 151.94 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 51.87% до 5.732 млрд руб. с 3.775 млрд руб., прибыль от продаж сократилась в 128.74 раза до 590 тыс. руб. с 75.957 млн руб., прибыль до налогообложения - на 18.25% до 158.239 млн руб. со 193.559 млн руб.




"AK&M" от 31.05.2018
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