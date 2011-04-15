Авиакомпания "Сибирь" выплатит дивиденды за 2017 год на 1.633 млрд руб.

Годовое собрание акционеров ПАО "Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) состоялось 28 мая. Об этом говорится в сообщении компании.



Акционеры утвердили годовую отчётность и приняли решение направить на выплату дивидендов за 2017 год 1.633 млрд руб. из расчёта 8 руб. на акцию, а 2.799 млрд руб. чистой прибыли оставить в распоряжении компании.



Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 16 июня 2018 года.



На собрании также были избраны новые составы совета директоров и ревизионной комиссии общества, в качестве аудитора на 2018 год утверждено ООО "Аудиторское Агентство "Люди Дела".



В совет вошли: Владимир Асеев, Александр Виндермут, Альберт Кошкин, Игорь Кузнецов, Татьяна Ломовцева, Владислав Филёв и Наталия Филёва.



ПАО "Авиакомпания "Сибирь" (ИНН 5448100656) входит в число крупнейших авиаперевозчиков России. Основным акционером является ЗАО "Группа компаний С7". Флот авиакомпании состоит из 40 воздушных судов: 20-ти самолётов Airbus A319, 17-ти Airbus A320, одного Airbus A310 и двух дальнемагистральных Boeing 767-300. Филиалы и представительства авиакомпании действуют в 37-ми городах России, в 13-ти городах стран СНГ и 14-ти - дальнего зарубежья.



Пассажиропоток авиакомпании "Сибирь" в январе-апреле 2018 года вырос на 17.8% до 3.137 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Авиакомпания "Сибирь" за 2017 год по РСБУ выросла на 53.03% до 4.432 млрд руб. с 2.896 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 8.89% до 117.722 млрд руб. со 108.111 млрд руб., прибыль от продаж - на 12.09% до 4.356 млрд руб. с 3.886 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 38.26% до 6.178 млрд руб. с 4.468 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Авиакомпания "Сибирь" по РСБУ в I квартале 2018 года выросла на 10.28% до 160.207 млн руб. со 145.277 млн руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 16.98% до 24.344 млрд руб. с 20.81 млрд руб.







"AK&M" от 31.05.2018