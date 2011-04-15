АЛРОСА реализовала на $14.5 млн крупные алмазы на аукционе в Израиле

АЛРОСА в мае реализовала алмазы специальных размеров (массой от 10.8 карата и выше) на аукционе в Израиле, получив суммарную выручку от продаж в размере $14.5 млн. Об этом говорится в сообщении компании.



Всего на аукционе было продано 112 лотов ювелирного качества общей массой 1824 карата. В торгах приняли участие компании из Израиля, Бельгии, Индии, США и ОАЭ.



"Третий в этом году аукцион на израильской площадке завершился с хорошими результатами и значительным превышением стартовой цены. В торгах участвовали представители более 100 фирм из крупнейших центров алмазно-бриллиантового рынка. Мы наблюдали традиционно высокий интерес со стороны компаний из Израиля, специализирующихся на этой категории сырья", - прокомментировал итоги аукциона член правления, директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.



До конца 2018 года на израильской площадке в Рамат-Гане АЛРОСА планирует провести еще три аукциона, один из них состоится одновременно с июньской ювелирной выставкой Jovella. Алмазы специальных размеров - весом более 10.8 карата - в соответствии с российским законодательством могут реализовываться только посредством аукционов.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



"AK&M" от 31.05.2018