Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

31/05/2018
11:45

АЛРОСА реализовала на $14.5 млн крупные алмазы на аукционе в Израиле

АЛРОСА в мае реализовала алмазы специальных размеров (массой от 10.8 карата и выше) на аукционе в Израиле, получив суммарную выручку от продаж в размере $14.5 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

Всего на аукционе было продано 112 лотов ювелирного качества общей массой 1824 карата. В торгах приняли участие компании из Израиля, Бельгии, Индии, США и ОАЭ.

"Третий в этом году аукцион на израильской площадке завершился с хорошими результатами и значительным превышением стартовой цены. В торгах участвовали представители более 100 фирм из крупнейших центров алмазно-бриллиантового рынка. Мы наблюдали традиционно высокий интерес со стороны компаний из Израиля, специализирующихся на этой категории сырья", - прокомментировал итоги аукциона член правления, директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.

До конца 2018 года на израильской площадке в Рамат-Гане АЛРОСА планирует провести еще три аукциона, один из них состоится одновременно с июньской ювелирной выставкой Jovella. Алмазы специальных размеров - весом более 10.8 карата - в соответствии с российским законодательством могут реализовываться только посредством аукционов.

АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).

"AK&M" от 31.05.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100