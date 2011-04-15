Американские индексы резко ушли вверх, полностью нивелировав предыдущее падение и несколько сняв напряжение и опасения относительно возможности развития более глубокой коррекции. В Азии такой позитив тоже нашёл определенное отражение. Статистика из Японии вновь не обрадовала, показав гораздо более низкие данные по динамике промпроизводства. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка.



Долговые рынки немного успокоились, равно как и валютные - наблюдается откат американской валюты и против валют развитых стран, и против развивающихся.



Нефть закрепилась выше $77 за баррель Brent. Драгметаллы в плюсе, промышленные металлы и продовольствие в смешанной динамике.





"AK&M" от 31.05.2018