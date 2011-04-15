Космонавты А.Шкаплеров и О.Артемьев направили приветствие организаторам, участникам и гостям VII Среднерусского экономического форума

Российские члены экипажа Международной комической станции Антон Шкаплеров и Олег Артемьев направили приветствие организаторам, участникам и гостям VII Среднерусского экономического форума.



"За годы проведения форум стал значимым событием экономической жизни и эффективной площадкой для взаимодействия бизнеса и власти, развития межрегионального и международного сотрудничества. Сейчас такой диалог особенно важен. Перед Россией стоит задача активно формировать новую экономику - экономику знаний. Знания, передовые технологии и инновации способны придать новый импульс научно-техническому и солильному развитию страны. Особую роль в этих процессах занимают регионы Центральной России, сосредоточившие значительный интеллектуальный потенциал. Именно здесь ведущие учебные заведения обеспечивают высокое качество образования, созданы условия для внедрения инноваций и самореализации талантливой молодежи", - отметил А.Шкаплеров.



"Желаем участникам и организаторам форума отличного настроения, успешной работы, новых идей и профессиональных достижений. Мы верим в то, что форум вдохновит каждого из его участников на самосовершенствование, созидательный труд для личного успеха и успеха своей семьи, для благополучия родной страны", - сказал О.Артемьев.



VII Среднерусский экономический форум "На пути к экономике знаний" начнет свою работу 8 июня 2018 года в Курске. В рамках СЭФ-2018 пройдут 11 заседаний, 5 выставок, презентация проектов инновационных разработок молодых учёных ЦФО, презентация предпринимательских бизнес-проектов. Будет работать зона делового общения "Биржа контактов". Ключевой вопрос форума: "Как регионы центра России смогут влиться в экономику знаний?"



В работе форума примут участие: губернатор Курской области Александр Михайлов, врио губернатора Воронежской области Александр Гусев, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике Валерий Рязанский, академик РАН, профессор, председатель Совета РФФИ Владислав Панченко, заместитель губернатора Белгородской области Олег Абрамов, первый заместитель губернатора Костромской области Иван Корсун, первый заместитель главы администрации Тамбовской области Александр Ганов, заместитель губернатора Владимирской области по строительству Ренат Чагаев, директор департамента развития МСП и конкуренции Министерства экономического развития РФ Максим Паршин, начальник управления Министерства науки и высшего образования РФ Вугар Багиров, советник председателя, член Совета директоров Банка России Алексей Симановский и другие.



Организаторами форума выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, ТПП РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Банка России, Российской Академии Наук, Российского фонда фундаментальных исследований и др.



Генеральный партнёр форума - компания "Металлоинвест", титульные партнёры форума: АО "КОНТИ-РУС", Группа компаний "АгроПромкомплектация", АПХ "Мираторг", партнёры Форума - ОАО "Фармстандарт-Лексредства", АО "Россельхозбанк", ПАО "Ростелеком", ПАО Сбербанк, Строительная компания "Инстеп", ПAO "Промсвязьбанк", ОАО "Моснефтегазстройкомплект" и др.



Подробная информация о форуме и онлайн регистрация доступна на официальном сайте СЭФ http://www.sef-kursk.ru



"AK&M" от 31.05.2018