Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за 4 месяца выросла в 1.9 раза до 67.6 млрд руб.

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за 4 месяца 2018 года составила 67.6 млрд руб., увеличившись в 1.9 раза в годовом исчислении. Об этом говорится в сообщении ВТБ.



В апреле чистая прибыль ВТБ выросла в 1.6 раза до 12.1 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Чистые операционные доходы до создания резервов за 4 месяца и в апреле 2018 года выросли на 12% и 33.9% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае





"AK&M" от 31.05.2018