Warner Music покупает "Гала Рекордз"

Warner Music Group последним из крупнейших мировых музыкальных мейджоров напрямую выходит на российский рынок. Компания Леонарда Блаватника приобретает одну из старейших независимых отечественных музыкальных компаний — группу "Гала Рекордз", сообщает "Коммерсант".



Сумма сделки не раскрывается.

По словам собеседника "Ъ", знакомого с ее условиями, она составляет "двузначное число" в миллионах долларов. Warner Music получит контроль над 100% группы, уточняет он.



"Гала Рекордз" — одна из старейших независимых российских музыкальных компаний, основанная в 1988 году. В ее состав входят в том числе дистрибуционное подразделение "Музыка", танцевальный лейбл "Контора", музыкальные издательства "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" и Объединенное музыкальное издательство. В каталоге исполнителей компании — МакSим, Дан Балан, Бьянка, Руслан Нигматуллин, Гриша Ургант, Птаха, Катя Нова, "Музыкальный коллектив Петра Налича", Pompeya, "Инфинити", "30.02". С 1993 года "Гала Рекордз" представляет в России каталог британской EMI Music Publishing. Основной владелицей "Гала Рекордз" до сих пор являлась Ирина Блинова, супруга основателя компании Бориса Цигмана.





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