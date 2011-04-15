Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

31/05/2018
13:10

Warner Music покупает "Гала Рекордз"

Warner Music Group последним из крупнейших мировых музыкальных мейджоров напрямую выходит на российский рынок. Компания Леонарда Блаватника приобретает одну из старейших независимых отечественных музыкальных компаний — группу "Гала Рекордз", сообщает "Коммерсант".

Сумма сделки не раскрывается.
По словам собеседника "Ъ", знакомого с ее условиями, она составляет "двузначное число" в миллионах долларов. Warner Music получит контроль над 100% группы, уточняет он.

"Гала Рекордз" — одна из старейших независимых российских музыкальных компаний, основанная в 1988 году. В ее состав входят в том числе дистрибуционное подразделение "Музыка", танцевальный лейбл "Контора", музыкальные издательства "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" и Объединенное музыкальное издательство. В каталоге исполнителей компании — МакSим, Дан Балан, Бьянка, Руслан Нигматуллин, Гриша Ургант, Птаха, Катя Нова, "Музыкальный коллектив Петра Налича", Pompeya, "Инфинити", "30.02". С 1993 года "Гала Рекордз" представляет в России каталог британской EMI Music Publishing. Основной владелицей "Гала Рекордз" до сих пор являлась Ирина Блинова, супруга основателя компании Бориса Цигмана.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100