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31/05/2018
13:33

Ставка по ипотечным кредитам в апреле снизилась до 9.57%

В апреле 2018 года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, предоставленным в течение месяца, в очередной раз обновила исторический минимум, снизившись до 9.57% с 9.64% в марте. Об этом говорится в сообщении Банка России.

В условиях снижения процентной ставки кредитные организации продолжали наращивать объемы рублевых кредитов, которые в последние три месяца устойчиво составляли четверть объема кредитов в рублях, предоставленных физическим лицам. За апрель 2018 года банки предоставили заемщикам более 125 тыс. кредитов почти на 250 млрд руб., что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 53.5% и 66.7% соответственно.

Совокупная задолженность по ипотечным кредитам по состоянию на 1 мая 2018 года составила более 5.5 трлн руб., увеличившись за год на 20.2%. Показатель качества обслуживания ИЖК в последние пять месяцев сохраняется на стабильном уровне: доля просроченной задолженности по ИЖК составляет 1.3%.


"AK&M" от 31.05.2018
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