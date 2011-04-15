Ставка по ипотечным кредитам в апреле снизилась до 9.57%

В апреле 2018 года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, предоставленным в течение месяца, в очередной раз обновила исторический минимум, снизившись до 9.57% с 9.64% в марте. Об этом говорится в сообщении Банка России.



В условиях снижения процентной ставки кредитные организации продолжали наращивать объемы рублевых кредитов, которые в последние три месяца устойчиво составляли четверть объема кредитов в рублях, предоставленных физическим лицам. За апрель 2018 года банки предоставили заемщикам более 125 тыс. кредитов почти на 250 млрд руб., что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 53.5% и 66.7% соответственно.



Совокупная задолженность по ипотечным кредитам по состоянию на 1 мая 2018 года составила более 5.5 трлн руб., увеличившись за год на 20.2%. Показатель качества обслуживания ИЖК в последние пять месяцев сохраняется на стабильном уровне: доля просроченной задолженности по ИЖК составляет 1.3%.





"AK&M" от 31.05.2018