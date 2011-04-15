ВТБ продлевает действие пониженных ставок по ипотеке

Банк ВТБ принял решение продлить действие сниженных ставок в рамках ипотечного кредитования. Клиенты могут оформить ипотечный кредит от 8.9% годовых, рефинансирование – от 8.8% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.



В рамках программы "Больше метров – меньше ставка" ипотечный кредит доступен по ставке от 8.9%. Предложение действует в случае приобретения недвижимости с общей или проектной площадью от 65 кв. м (включительно). По итогам четырех месяцев 2018 года в рамках данной программы ВТБ выдал 6.6 тыс. кредитов на 25 млрд руб. Это на 70% превышает показатель за аналогичный период 2017 года.



По кредиту на рефинансирование ипотеки другого банка ставка составляет 9% для зарплатных клиентов группы ВТБ и 9.3% – для клиентов других банков. При этом по сравнению с январем-апрелем 2017 года число рефинансированных кредитов в ВТБ выросло в 5 раз: всего совершено 8.2 тыс. сделок на сумму 16 млрд руб.



Ипотечный кредит с целью рефинансирования ипотеки стороннего банка по ставке 8.8% доступен зарплатным клиентам ВТБ в рамках специальной программы "Люди дела", которой могут воспользоваться работники сфер образования или здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления.



"Изначально действие специального предложения планировалось до 31 мая 2018 года, однако благоприятная ситуация на рынке позволила нам его продлить. Во-первых, средняя ставка по ипотеке в России продолжает снижаться – в апреле она опустилась до 9.57%, и наше предложение – лучше рыночного. Во-вторых, в этом году мы отмечаем повышенный спрос на ипотеку: за первые четыре месяца ВТБ выдал 63.,2 тыс. кредитов на 141.6 млрд руб.", - комментирует руководитель департамента ипотечного департамента ВТБ Евгений Дячкин.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за 4 месяца 2018 года составила 67.6 млрд руб., увеличившись в 1.9 раза в годовом исчислении. В апреле чистая прибыль ВТБ выросла в 1.6 раза до 12.1 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 31.05.2018