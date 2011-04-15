МТС подписали ряд соглашений по развитию цифровой экономики в регионах РФ на 9.7 млрд руб.

ПАО "МТС" заключило с администрациями ряда субъектов федерации РФ соглашения о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении оператора по итогам ПМЭФ.



В рамках подписанных соглашений МТС до 2020 года инвестирует 9.7 млрд руб. в развитие инновационных направлений экономики пяти регионов России: Воронежской, Ростовской и Новосибирской областей, Приморского края и Республики Ингушетия.



Приоритетным направлением сотрудничества станет развитие в регионах инновационных технологий и сервисов, связанных с цифровизацией экономики и социальной сферы, а также инфраструктуры населённых пунктов. Одним из элементов реализации соглашения станет тестирование и запуск на территории регионов решений МТС по направлениям: интернет вещей (IoT), телемедицинские и образовательные платформы, решения в области финтеха, кибербезопасности, больших данных, облачных сервисов и электронной коммерции.



Ранее, в апреле 2018 года, МТС подписали соглашение с администрацией Санкт-Петербурга для сотрудничества в сфере развития технологий, связанных с цифровизацией городской инфраструктуры. Компания намерена инвестировать в Санкт-Петербург в ближайшие два года несколько миллиардов рублей, в том числе на тестирование и внедрение технологий, связанных с "умным городом", в том числе решений в сфере безопасности, мониторинга транспорта и экологической обстановки, цифровизации различных отраслей производства, работы государственных учреждений и других.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Прибыль, приходящаяся на владельцев МТС, за 2017 год по МСФО выросла на 15.6% до 56 млрд руб. с 48.5 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.7% до 442.9 млрд руб. с 435.7 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 6.2% до 179.8 млрд руб. со 169.3 млрд руб.



Прибыль, приходящаяся на владельцев МТС, за IV квартал 2017 года по МСФО упала на 12% до 10.9 млрд руб. с 12.4 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.7% до 116.8 млрд руб. со 111.6 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 8.2% до 45.2 млрд руб. с 41.8 млрд руб.



"AK&M" от 31.05.2018