Норникель может не выплатить дивиденды РУСАЛу из-за санкций США

РУСАЛ может не получить дивиденды от Норникеля из-за санкций США. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на Financial Times.



Ранее Минфин США сообщил, что выплата дивидендов лицу или компании, находящейся в санкционном списке, может привести к введению вторичных санкций уже против самого плательщика. Управление контроля зарубежных активов (OFAC) поясняло, что ограничения будут вводиться в случае "значительных трансакций", но не уточняло, о каких суммах может идти речь.



Сначала Норникель не видел рисков в связи с выплатой дивидендов. "Но недавнее пояснение только сделало ситуацию более запутанной", — говорит источник издания. По его словам, компания ждёт дальнейших разъяснений по этому вопросу.



Совет директоров Норникеля рекомендовал направить на дивиденды 96.2 млрд руб. по итогам 2017 года. РУСАЛ владеет 27.8% и по решению суда должен выкупить 1.9% у Crispian.



Минфин США 6 апреля ввёл санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В "чёрный список" попали основные активы Олега Дерипаски - UC Rusal, En+ и некоторые другие компании. Американские юридические и физические лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Чистая прибыль РУСАЛа по МСФО в январе-сентябре 2017 года выросла на 46.4% до $782 млн. Выручка компании выросла на 21.3% до $7.224 млрд с $5.956 млрд. Скорректированная EBITDA компании возросла на 42.4% до $1.534 млрд.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль ГМК "Норильский никель" по МСФО за 2017 год упала на 16% до $2.123 млрд с $2.531 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 11% до $9.146 млрд с $8.259 млрд, валовая прибыль - на 10.4% до $4.546 млрд с $4.118 млрд. Прибыль до налогообложения составила $2.844 млрд против $3.276 млрд годом ранее. Консолидированный показатель EBITDA составил $3.995 млрд против $3.899 млрд годом ранее (+2.5%).



"AK&M" от 31.05.2018