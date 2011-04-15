ФАС не выявила завышения цен на авиабилеты во время ЧМ по футболу FIFA 2018

ФАС не выявила завышения цен на авиабилеты во время Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018, свидетельствует сообщение ведомства.



Авиарейсы в города проведения ЧМ являются конкурентными: так из Москвы в Казань и Саранск регулярные рейсы выполняют 5 авиакомпаний, в Волгоград -7, Калининград -8, Санкт-Петербург, Самару, Нижний Новгород - 9, а в Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи - 10 и более, подчеркивает ФАС.



"На сегодняшний день факта коллективного доминирования авиакомпаний ни на одном из перечисленных маршрутов не установлено. Цены на билеты формируются в условиях конкуренции", - говорится в сообщении.



ФАС организовала мониторинг цен авиабилетов в даты проведения матчей чемпионата, по результатам которого отмечено, что в дни проведения чемпионата наблюдается резкий всплеск спроса на авиабилеты. В начале марта Аэрофлот реализовал все билеты эконом-класса на рейсы из Москвы в Волгоград на период проведения чемпионата, авиакомпания "Сибирь" - на 90%, "Уральские авиалинии" - свыше 60%. К настоящему времени свободных мест в эконом-классе практически не осталось.



Минимальная стоимость билетов на рейс Москва-Волгоград (туда-обратно) в марте этого года составляла 9.16 тыс. руб., в апреле - 10.54 тыс. руб., мае - 13.2 тыс. руб. На начало продаж минимальная цена реализованного билета (туда-обратно) была зафиксирована в размере 5.93 тыс. руб.



Также в марте 2018 года минимальная цена авиабилета эконом-класса Москва - Саранск (туда-обратно) составляла 9.195 тыс. руб., в апреле - 13.4 тыс. руб., в мае - 16.65 тыс. руб.



По итогам июня-июля антимонопольная служба проверит фактически сложившиеся цены на авиабилеты с учетом заполняемости кресел. Дополнительно будут проанализированы обращения граждан. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.



ФАС подчеркивает, что служба неоднократно обращала внимание Росавиации на необходимость совместной работы с транспортной дирекцией Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 года и авиакомпаниями по удовлетворению повышенного спроса пассажиров в дни проведения чемпионата, в том числе путем увеличения провозных емкостей.





"AK&M" от 31.05.2018