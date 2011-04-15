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31/05/2018
16:42

ВВП РФ в январе-апреле увеличился на 1.3%, Минэкономразвития

ВВП РФ в январе-апреле 2018 года, по оценке Минэкономразвития, увеличился на 1.3% в годовом исчислении. В апреле 2018 года ВВП вырос на 1.7% год к году. Об этом свидетельствуют материалы министерства.

Основной вклад в увеличение темпов роста ВВП в апреле по сравнению с мартом внесло улучшение динамики строительного сектора. Объем работ по виду деятельности "Строительство" увеличился на 1.4% г/г в реальном выражении после падения на 9.7% г/г в марте и околонулевой динамики в январе-феврале.

Восстановлению темпов роста строительства в апреле способствовало возвращение погоды к календарной норме после мартовских холодов, которые стали одной из причин резкого ухудшения динамики сектора в начале весны. Дополнительный вклад в волатильность годовых темпов роста строительной отрасли также внесли статистические особенности расчета показателя с использованием метода дефлятирования. В то же время динамика номинальных объемов строительных работ (с очисткой от сезонности) и физические объемы производства стройматериалов в последние месяцы не демонстрируют выраженной тенденции к росту, что дает основания говорить о продолжающейся стагнации в строительном секторе в текущем году.

Совокупный вклад промышленных видов деятельности в рост ВВП в апреле сохранился на уровне марта (0.3 п.п.). Другие базовые виды деятельности также продемонстрировали рост. Существенный положительный вклад в динамику ВВП, как и в предыдущие месяцы, вносит сектор услуг.


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