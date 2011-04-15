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31/05/2018
16:51

Цены на бензин за неделю, с 21 по 27 мая, выросли на 1.9%

Цены на бензин за неделю, с 21 по 27 мая, выросли на 1.9% до 42.83% руб. за литр. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 составили 41.09 руб. и 44.06 руб. соответственно. Бензин АИ-98 на конец отчётного периода стоил в среднем по России 49.06 руб.

Цена на дизельное топливо за отчётную неделю выросла на 1.9% и составила 43.91 руб. за литр.

За прошедшую неделю в 81 центре субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего цены на него увеличились в Петропавловске-Камчатском – на 4.6%, Казани, Брянске, Орле, Тамбове и Кемерово – на 3-3.4%.

В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 2.2%, в Санкт-Петербурге – на 1.7%.


"AK&M" от 31.05.2018
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