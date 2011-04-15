Сбербанк начинает продажу брокерских услуг крупным клиентам через единую брокерскую электронную платформу

Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, объявил о запуске электронной брокерской платформы для финансовых институтов и корпоративных клиентов. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.



Презентацию платформы брокерского обслуживания для институциональных клиентов (банков, управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, инвестиционных компании и других профессиональных участников фондового рынка) провёл накануне Брокеридж Глобальных Рынков совместно с Департаментом крупнейших клиентов Sberbank CIB. Представителям компаний рассказали о новых возможностях брокерского обслуживания в Сбербанке, а также о планах развития брокерской платформы.



В рамках единой платформы Сбербанк предоставляет своим клиентам доступ ко всем ведущим российским и международным торговым площадкам. В их числе: фондовая секция Московской Биржи - операции с российскими ценными бумагами, в том числе акциями, облигациями (муниципальными, субъектов РФ, корпоративными, федерального займа), российскими депозитарными расписками, инвестиционными паями ПИФов, ETF; денежный рынок Московской Биржи - операции РЕПО с центральным контрагентом; срочная секция Московской Биржи - операции с фьючерсами, в том числе товарными, фондовыми, валютными, с фьючерсными контрактами на акции и биржевыми опционами (на индексные и валютные фьючерсы, а также на фьючерсные контракты на акции); валютная секция Московской Биржи - операции с контрактами TOD и TOM, долларами, евро и рублями; внебиржевой рынок - операции с ADR/GDR, иностранными государственными облигациями, еврооблигациями, ETF, акциями иностранных эмитентов.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.



"AK&M" от 31.05.2018