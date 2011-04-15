Дайджест газеты "Ведомости" от 1 ноября 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 1 ноября 2018 года.





СЛИШКОМ ВКОНТАКТЕ С ПОЛИЦИЕЙ



"В контакте" получила первый иск в связи с предоставлением данных полиции. С социальной сетью судится сотрудник штаба Навального .



Сотрудник уфимского штаба Навального Лилия Чанышева подала в суд на социальную сеть "В контакте". Иск зарегистрирован 30 октября в Смольнинском суде Санкт-Петербурга.



Чанышева потребовала признать незаконной передачу данных социальной сетью правоохранительным органам, а также взыскать с "В контакте" 100 000 руб. компенсации морального вреда.



Это первый подобный иск к социальной сети, подтвердил представитель "В контакте".



Речь о запросе Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Башкортостан, по которому социальная сеть предоставила эти данные ЦПЭ, хотя не имела на это права: по закону о полиции при направлении таких запросов полицейские обязаны прикладывать также мотивированный запрос с указанием ссылки на проводимую проверку либо расследование уголовного дела, производство по делу об административном правонарушении, которое относилось бы к компетенции органов внутренних дел, говорится в исковом заявлении. Такого приложения в запросе не было.





РОССИЯ НЕ СУМЕЛА ВОЙТИ В ТОП-20 РЕЙТИНГА DOING BUSINESS, КАК ХОТЕЛ ПУТИН





Такую цель президент ставил правительству шесть лет назад, но в свежем рейтинге Россия на 31-м месте.



Всемирный банк опубликовал ежегодный рейтинг Doing Busines, оценивающий условия ведения бизнес в разных странах. Россия поднялась за год в рейтинге на четыре ступени, на 31-е место среди 190 стран.



В 2012 г. президент Владимир Путин ставил цель правительству к 2018 г. достигнуть 20-й строчки или выше. "Если анализировать в целом ситуацию, во многом задача решена - 31-е место не так далеко от 20-го, особенно если учитывать, что мы стартовали со 124-го", - заявил министр экономического развития Максим Орешкин. А многие реформы, проведенные в 2017-2018 гг., Всемирный банк еще не признал.



Самый большой прогресс у России в этом году в традиционно слабой сфере - доступ к строительству (оцениваются качество и скорость получения разрешения на строительство). Страна перемахнула сразу через 64 ступени, поднявшись до 48-го места.





ЕСЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ ПЛАТИТ ЗАРПЛАТУ

КАКИЕ ВАРИАНТЫ ДЕЙСТВИЙ РЕКОМЕНДУЮТСЯ РАБОТНИКАМ



Работодатели задерживают зарплату по разным причинам: экономический кризис, простои, устаревание производства, корыстный интерес руководства и проч. Это незаконно и может привести к большим проблемам для бизнеса: административным штрафам, начислению процентов на задержанные суммы, административной и уголовной ответственности для директора. Но сотрудникам нужно самим позаботиться о защите своих интересов.



Закон гласит, что, если работодатель задерживает зарплату более чем на 15 дней, сотрудник имеет право не выходить на работу, но компания должна будет выплатить ему средний заработок за время простоя. Сотруднику достаточно отправить по юридическому адресу работодателя извещение о приостановлении работы (ценным письмом с описью вложения). После ответа компании о намерении выплатить зарплату сотрудник должен выйти на работу, иначе его могут уволить за прогул. Таким способом могут воспользоваться не все сотрудники.





США РАССТАЮТСЯ С НИЗКОЙ ИНФЛЯЦИЕЙ



Американские компании наконец начинают повышать цены. Это может означать конец долгого периода низкой инфляции в США.



За последнюю неделю американские компании повысили цены на многие товары - от авиабилетов и краски до еды. Они делают ставку на то, что потребители могут позволить себе платить больше, и перекладывают на них рост издержек на топливо, материалы и продукты питания. Это фактически означает конец долгого периода низкой инфляции, из-за которого Федеральная резервная система США (ФРС) много лет держала процентные ставки около нуля.



Так, продовольственный гигант Mondelez планирует повысить цены в Северной Америке, чтобы компенсировать увеличение затрат на ингредиенты и транспортировку. Авиакомпании сейчас платят за топливо примерно на 40% больше, чем год назад, а стоимость грузовых перевозок в сентябре выросла на 7% в годовом выражении.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 31.10.2018