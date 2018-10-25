ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 1 ноября, в размере 74.4189 руб. против 74.7918 руб. на 31 октября.





Курс евро за последние 5 дней:



31.10.18 - 74.7918 руб.

30.10.18 - 75.0399 руб.

27.10.18 - 74.6658 руб.

26.10.18 - 74.9851 руб.

25.10.18 - 75.0806 руб.

























































"AK&M" от 31.10.2018