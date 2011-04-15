Повтор! Роснефть предложила ряд мер по снижению риска дефицита нефти и нефтепродуктов

Роснефть направила ряд предложений, в том числе, по снижению риска дефицита нефти и нефтепродуктов, говорится в сообщении компании.



В частности, Роснефть предложила установить требования об обязательных поставках всеми нефтяными компаниями пропорциональной доли нефти и газового конденсата, добываемых в России, для переработки на российских НПЗ и реализации моторного топлива на внутренний рынок с включением соответствующих обязательств в лицензии на пользование недрами. Уровень квоты для обязательной поставки на внутренний рынок предлагается рассчитать как отношение потребляемых в РФ нефтепродуктов к объему добычи нефтяного сырья и установить на уровне 17.5%.



Роснефть считает целесообразным перенести уплату акциза с НПЗ на "колонку" с дальнейшим перечислением налога в бюджет соответствующих субъектов РФ. Данная мера позволит избежать торговли суррогатным топливом, идентифицировать производителя и повысить эффективность нефтепереработки. Компания уже имеет уникальный опыт сотрудничества с Федеральной налоговой службой по внедрению новой фискальной инфраструктуры. Онлайн-технология передачи информации о расчетах позволяет создать современную качественную систему тотального контроля за учетом наличной выручки, повысить уровень защищенности и качество обслуживания потребителей товаров и услуг и, в конечном итоге, эффективность розничного бизнеса.



Необходимо, по мнению Роснефти, проработать возможность введения механизма плавающих ставок акцизов на моторное топливо с обратной зависимостью от изменения котировок на нефть, что позволит на долгосрочную перспективу существенно снизить негативное влияние от изменения мировых котировок на внутренние цены на моторное топливо и обеспечить стабильные цены для потребителей.



Роснефть предлагает провести анализ прозрачности совершения сделок на бирже с целью исключения манипулирования и совершения сделок с заранее согласованными условиями и заведомо известными участниками, исключив вмешательство в биржевые процессы интересантов.



Надо также распространить любые возможные договоренности по стабилизации цен на всех участников рынка, включая независимые сети АЗС.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за первое полугодие 2018 года выросла в 4 раза до 309 млрд руб. с 75 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличились на 34.8% до 3.787 трлн руб. с 2.809 трлн руб. Показатель EBITDA составил 950 млрд руб. против 639 млрд руб. (+48.7%).



"AK&M" от 31.10.2018