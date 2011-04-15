Повтор! Инфляция за неделю, с 23 по 29 октября, составила 0.1%

Потребительские цены за неделю, с 23 по 29 октября 2018 года, выросли на 0.1%, с начала октября - на 0.4%, с начала года - на 2.9%. Об этом говорится в материалах Росстата.



За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 2.6%, сахар-песок - на 1.5%, мясо кур - на 0.6%, яйца куриные - на 0.4%, колбасу вареную, крупу гречневую, конфеты шоколадные - на 0.3%, сосиски, сардельки, масло сливочное, сметану, сыры, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, муку, рис и соль - на 0.2%. Одновременно свинина и рыба мороженая подешевели на 0.2%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.3%, при этом огурцы стали дороже на 6.8%, помидоры - на 3.8%, лук - на 0.7%. В то же время цены на яблоки снизились на 1.4%, морковь - на 1.2%, картофель и капусту белокочанную - на 0.5% и 0.4% соответственно.





"AK&M" от 31.10.2018