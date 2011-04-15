Росавиация запретила "Якутии" выполнять международные рейсы

Росавиация ввела ограничение в деятельность АО "Авиакомпания "Якутия" на выполнение международных воздушных перевозок. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Основанием для введения ограничения явились выявленные в ходе проверок нарушения, в числе которых - недостоверные сведения о выполнении директив лётной годности на самолёте Boeing 737-800 и его дальнейшая эксплуатация без технического обслуживания; неустранение в установленные сроки выявленных на воздушных судах неисправностей.



Проблемы в области поддержания лётной годности воздушных судов стали причинами длительных и многочисленных задержек рейсов, допущенных АК "Якутия" на международных и внутренних направлениях. Межведомственная рабочая группа Росавиации по международным чартерным перевозкам в течение всего года была вынуждена сокращать программы полётов авиаперевозчика. В сентябре задержки достигли почти 20%-го значения. Чартерная программа АК "Якутия" на ноябрь 2018 года Росавиацией уже не рассматривалась. На регулярные международные направления до следующего года компания реализовала немногим более 450 билетов. Средства за них будут возвращены пассажирам в полном объёме в установленном законом порядке.



С 5 ноября компании запрещено осуществлять полёты на международных воздушных линиях.



В целях исправления сложившейся негативной ситуации в АК "Якутия" основной акционер перевозчика - Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) - в октябре 2018 года приступил к реализации корректирующих мероприятий. Состоялась смена генерального директора, новым руководителем компании назначен авиационный специалист Владимир Горбунов. По его словам, из авиапредприятия уже уволены коммерческий директор и начальник отдела перевозок, в ближайшие дни будут прекращены трудовые отношения с заместителями генерального директора и специалистами, отвечающими за техническое состояние воздушных судов. Авиакомпания сосредоточится на выполнении полётов внутри Республики Саха (Якутия) и на межрегиональных перевозках в дальневосточном регионе, а также на внутренних дальнемагистральных перевозках, связывающих центральную часть России с Якутией и некоторыми городами ДФО.



Напомним, Авиакомпания "Якутия" в сентябре задержала 18.3% международных чартерных рейсов (13 из 71).



Воздушный флот АК "Якутия" состоит из пяти самолётов типа Boeing 737-800, шести самолётов Ан-24РВ, трёх самолётов DHC-8-311 и 4 RRJ-95LR-100. По итогам 9 месяцев 2018 года авиакомпания перевезла 679905 пассажиров, сократив показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2%, и занимает 18 место из 35 компаний, обслуживших за 9 месяцев 99.5% всех пассажирских перевозок.



"AK&M" от 01.11.2018