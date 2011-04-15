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01/11/2018
13:14

Procter & Gamble полностью перешёл на безотходное производство в РФ

Procter & Gamble (P&G) сообщила о полном переходе в России на безотходное производство. Об этом говорится в сообщении компании.

В России работают два завода P&G - в Санкт-Петербурге и Новомосковске Тульской области. Первым заводом P&G в России, который получил статус ZMWTL (Zero Manufacturing Waste to Landfill - полностью безотходное производство), в 2017 году стал завод компании в Санкт-Петербурге. 98% отходов завода перерабатывается для вторичного использования, около 2% перерабатывается в электроэнергию в Ярославской области.

Теперь на безотходное производство переходит завод в Новомосковске. С 2018 года более 9 тыс. т производственных отходов в год будут полностью перерабатываться и не попадут на полигоны. По результатам технологического аудита завод компании в Новомосковске (Тульская область) досрочно получил статус Zero Manufacturing Waste to Landfill (Полностью безотходное производство). Таким образом, 100% производственных мощностей P&G на территории страны перешли в режим безотходных.

Компания P&G с 1991 года инвестировала в экономику России более $800 млн. Половина всей продукции P&G, представленной на российском рынке, выпускается в России. Сегодня российский коллектив P&G насчитывает более 2.7 тыс. сотрудников, из них порядка 600 работают на заводе Gillette в Санкт-Петербурге. Помимо этого, операционная деятельность компании в России обеспечивает свыше 10 тыс. рабочих мест на стороне партнёров и поставщиков. Порядка 50% всех товаров, произведенных на заводе Gillette в Санкт-Петербурге, экспортируется в страны Европы и Азии.

"AK&M" от 01.11.2018
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