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01/11/2018
11:54

В работе VII Славянского международного экономического форума примет участие лётчик-космонавт С.Авдеев

Лётчик-космонавт Сергей Авдеев примет участие в молодежной игре "Профессии в новом цифровом мире", в ходе которой команды ведущих ВУЗов Брянской области и Республики Беларусь будут моделировать строительство лунной станции. Молодежная игра состоится в рамках VII Славянского международного экономического форума (СМЭФ-2018).

С.Авдеев выступит в роли главного эксперта по освоению космоса, поделится с будущими специалистами своим опытом и знаниями. Он войдет в состав команды "Общество скептиков", в задачах которой подвергать сомнению и оценивать представленные проекты и компетенции ребят.

Также в рамках участия в СМЭФ-2018 С.Авдеев посетит Брянский центр по инновациям в космосе.

VII Славянский международный экономический форум пройдёт в Брянске 2 ноября 2018 года. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M. Тема форума - "Экономика в цифровой экосистеме".

В СМЭФ-2018 примут участие более 1.3 тыс. специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье. Генеральный спонсор - ПАО "Сбербанк".

В программе форума запланировано 10 мероприятий, в числе которых пленарная дискуссия, 8 тематических заседаний и выставка, которая будет посвящена новым цифровым технологиям, разработанным и применяемым на предприятиях Брянской области, а также в соседних странах и регионах.

Более подробная информация о форуме на сайте http://slavyanskyforum.com


"AK&M" от 01.11.2018
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