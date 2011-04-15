АЛРОСА проведёт в Израиле аукцион по продаже алмазов массой более 10.8 карата

АЛРОСА проведёт аукцион по продаже алмазов специальных размеров (массой более 10.8 карата), а также бриллиантов собственного производства. Об этом говорится в сообщении компании.



Аукцион пройдёт в одном из крупнейших мировых центров алмазной торговли, Рамат-Гане (Израиль), в период с 4 по 22 ноября 2018 года.



Компания выставит на торги 127 особо крупных алмазов ювелирного качества общей массой 2244 карата. К участию в аукционе приглашены более 100 компаний из Бельгии, Гонконга, Израиля, Индии, ОАЭ, США и Российской Федерации.



"Нынешний аукцион станет последним из запланированных АЛРОСА в этому году в Израиле <…>", - прокомментировал предстоящий аукцион член правления, директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев, цитируемый в сообщении.



Итоги аукциона будут подведены 26 ноября.

Помимо алмазов специальных размеров компания выставит на торги бриллианты, произведенные мастерами предприятия "Бриллианты АЛРОСА" (филиала АК "АЛРОСА"), общей массой более 900 карат.



Алмазы специальных размеров в соответствии с российским законодательством могут реализовываться только посредством аукционов. В этом году АЛРОСА провела в Рамат-Гане пять аукционов по продаже таких алмазов. Совокупная выручка составила около $70 млн.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АК "АЛРОСА" по итогам января-июня 2018 года составила 52.2 млрд руб. - почти на 8.5 млрд руб., или на 19% больше, чем годом ранее. Выручка ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ за первые шесть месяцев составила почти 126 млрд руб., что на 10 млрд руб., или на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлияло, прежде всего, изменение ассортимента и средних цен реализуемой продукции, вызванное более высоким спросом на средне- и крупноразмерное сырьё. В первом полугодии компания на 19% - с 4.69 млрд до 3.92 млрд руб. - снизила управленческие расходы.



Чистая прибыль АК "АЛРОСА" (ПАО, головная компания Группы АЛРОСА) по РСБУ за 9 месяцев 2018 года выросла на 21.7 млрд руб., или на 42% до 72.8 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка составила 183.3 млрд руб., что более чем на 20 млрд руб., или на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлиял, прежде всего, рост средних цен реализации на алмазы ювелирного качества, а также ослабление рубля по отношению к доллару США.



"AK&M" от 01.11.2018