Рынок акций РФ продолжит рост, но от более существенного подъема его удержит дешевеющая нефть

Фондовый рынок РФ может начать торги пятницы неплохим ростом на фоне покупок на рынках США, Азии и Европы. Вместе с тем, от существенного подъема его будут удерживать снижающиеся цены на нефть. Об этом говорится в комментарии аналитика Forex Club Ивана Марчены.



Накануне рынок вырос на позитивном внешнем фоне. По итогам дня индекс Мосбиржи повысился на 2.29% до 2352.71 пункта, индекс РТС - на 1.89% до 1126.21 пункта.



Американские биржи в среду прибавили до 2% на фоне финансовых отчетов компаний и статистики по рынку труда. Так, Facebook сообщила о росте чистой прибыли за третий квартал на 9% до $5.1 млрд, концерн General Motors получил чистую прибыль в $2.5 млрд после убытка годом ранее. Согласно статистике, число рабочих мест в частных компаниях США в октябре в выросло на 227 тыс., тогда как на рынке ожидали меньшего роста.



Основные фондовые индексы Азии в четверг показывают восходящее движение на фоне сильной статистики по экономике Китая. Индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в октябре составил 50.1 пункта, тогда как участники рынка ждали показателя в 49.9 пункта. Европейские биржи накануне закрыли торговую сессию ростом в пределах 2% после публикации хорошей статистики по безработице в регионе и сильных финансовых результатов крупных европейских компаний.



Между тем, цены на нефть в четверг продолжают снижаться и находятся ниже отметки $75 за баррель марки Brent после выхода данных по запасам "черного золота" в США за неделю. Этот показатель увеличился на 3.2 млн баррелей, запасы растут уже шесть недель подряд.





"AK&M" от 01.11.2018