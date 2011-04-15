Пассажиропоток на сети РЖД за январь-октябрь вырос на 3.1% до 961.9 млн

Пассажиропоток на сети ОАО "РЖД" за январь-октябрь 2018 года вырос на 3.1% до 961.9 млн по сравнению с годом ранее. Об этом сообщила компания.



Из них в дальнем следовании было отправлено 94 млн пассажиров (+8.3%), в пригородном сообщении - 867.9 млн (+2.5%).



Пассажирооборот на сети вырос на 5.2% и составил 111 млрд пассажирокилометров.



В октябре 2018 года на инфраструктуре РЖД перевезено 101.5 млн пассажиров, что на 3.2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 93.1 млн пассажиров (+2.9%), в дальнем следовании - 8.4 млн (+7.6%).



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.23 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



"AK&M" от 01.11.2018