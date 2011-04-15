Фунт и Банк Англии в центре внимания рынков

Настрой мировых инвесторов в первый день ноября выглядит неоднозначно. Первоначальный оптимизм, проявившийся на Уолл-стрит, похоже угасает. В Азии ведущие индексы к концу сессии подошли со смешанными результатами. Хуже остальных выглядел японский Nikkei, который потерял чуть больше 1% на фоне возвращения иены к росту и слабоватой корпоративной отчетности. Фондовые площадки во Франции, Испании и Италии сегодня закрыты по случаю празднования Дня всех святых. Об этом говорится в комментарии руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта.



Российский рынок открылся с неоднозначным настроем. В первый час торгов индекс МосБиржи несет потери и ускорил снижение уже до 0.4%. РТС падает пока в пределах 0.2%. Рубль умеренно подрастает в паре с долларом и снижается против евро, отражая ситуацию на Forex.



Доллар продолжает падать по всему спектру рынка. В лидерах роста - британский фунт, который возрадовался заключению сделки с ЕС по сектору финансовых услуг. После вчерашних попыток пробоя уровня 1.27, фунт уже приближается к отметке 1.29. Евро тоже подрастает, н6о более скромными темпами. Единая валюта все-таки смогла нащупать поддержку в районе отметки 1.13 и воздержалась от падения к новым минимумам текущего года. Однако текущее восстановление пока не внушает доверия - о более устойчивых позициях можно будет говорить как минимум после возвращения выше уровня 1.14.



Основное внимание сегодня будет направлено на фунт и "супер четверг" Банка Англии. Трейдеров будут волновать не столько итоги самого заседания ЦБ, сколько содержание квартального инфляционного отчета и пресс-конференция Карни. Все это повлияет на ожидания рынка относительно повышения ставок. Также игроки не будут упускать из виду дальнейшее развитие событий вокруг Брекзита.



Не менее интересную динамику демонстрируют котировки нефти. Brent обвалилась под отметку 75 и отметила минимумы конца августа на уровне 74.40, от которого пытается развить коррективный откат, но пока с минимальными успехами. Локально давление на черное золото усилил рост добычи в США до нового рекорда на уровне 11.2 млн баррелей в сутки. В это воскресенье вступают в силу санкции США в отношении нефтяного сектора Ирана. Но этот фактор уже отыгран и вряд ли сможет вернуть Brent былой энтузиазм.



"AK&M" от 01.11.2018