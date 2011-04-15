В Москве появится ещё 400 камер фиксации нарушений ПДД

В Москве появится ещё 400 камер фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД).



В целях повышения безопасности дорожного движения ЦОДД опубликовал конкурс на аренду 400 комплексов фотовидеофиксации, которые будут установлены в Москве в течение следующего года. Таким образом, общее количество камер составит более 2 тыс.



Комплексы фотовидеофиксации будут установлены в местах, где отмечена высокая аварийность, связанная с нарушениями ПДД.



"Цель установки камер в Москве - не сбор денег, а повышение безопасности дорожного движения. Места, где мы будем устанавливать камеры, будет определять Госавтоинспекция. <…>", - отметили в пресс-службе ЦОДД.



Для закупки новых 400 камер выбрана удобная схема для городского бюджета - аренда. Контракт будет заключен на 5 лет, в течение которых подрядчик должен будет обеспечивать работоспособность и функционирование камер. По истечении срока аренды камеры переходят в нашу собственность. Также аренда камер позволит сократить расходы бюджета города на обслуживание оборудования, повысит качество эксплуатации, а также сократит время устранения неисправности.



Кроме того, ЦОДД использует комплексы фотовидеофиксации в качестве источника дорожной информации. Эти данные обрабатываются и позволяют выстраивать достоверную и детализированную картину о дорожно-транспортной ситуации, включая не только скорость транспортного потока, но и интенсивность, плотность и оценку загруженности сети.



"AK&M" от 01.11.2018