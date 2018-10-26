ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 2 ноября в размере 65.6517 руб. против 65.5962 руб. на 1 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



01.11.18 - 65.5962 руб.

31.10.18 - 65.7742 руб.

30.10.18 - 65.8129 руб.

27.10.18 - 65.6345 руб.

26.10.18 - 65.7476 руб.



























































"AK&M" от 01.11.2018