ЦБ РФ установил официальный курс евро на 2 ноября в размере 74.5803 руб. против 74.4189 руб. на 1 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



01.11.18 - 74.4189 руб.

31.10.18 - 74.7918 руб.

30.10.18 - 75.0399 руб.

27.10.18 - 74.6658 руб.

26.10.18 - 74.9851 руб.



























































"AK&M" от 01.11.2018