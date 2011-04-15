Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 2 ноября

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Банк России установил на 2 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.9607
1 Азербайджанский манат 38.6983
100 Армянских драмов 13.4725
1 Белорусский рубль 31.0073
1 Болгарский лев 38.1696
1 Бразильский реал 17.6388
100 Венгерских форинтов 23.0341
1000 Вон Республики Корея 57.8796
10 Гонконгских долларов 83.7522
1 Датская крона 10.0067
1 Доллар США 65.6517
1 Евро 74.5803
100 Индийских рупий 89.1825
100 Казахстанских тенге 17.7207
1 Канадский доллар 50.0623
100 Киргизских сомов 94.1918
10 Китайских юаней 94.4534
10 Молдавских леев 38.3368
1 Новый туркменский манат 18.7845
10 Норвежских крон 78.4819
1 Польский злотый 17.2477
1 Румынский лей 16.0099
1 СДР (специальные
права заимствования) 90.7392
1 Сингапурский доллар 47.5392
10 Таджикских сомони 69.6806
1 Турецкая лира 11.6984
10000 Узбекских сумов 79.7049
10 Украинских гривен 23.3553
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.7301
10 Чешских крон 28.8212
10 Шведских крон 72.3849
1 Швейцарский франк 65.3641
10 Южноафриканских рэндов 44.9248
100 Японских иен 58.1580
"AK&M" от 01.11.2018