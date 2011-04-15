Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 2 ноября

Банк России установил на 2 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.9607

1 Азербайджанский манат 38.6983

100 Армянских драмов 13.4725

1 Белорусский рубль 31.0073

1 Болгарский лев 38.1696

1 Бразильский реал 17.6388

100 Венгерских форинтов 23.0341

1000 Вон Республики Корея 57.8796

10 Гонконгских долларов 83.7522

1 Датская крона 10.0067

1 Доллар США 65.6517

1 Евро 74.5803

100 Индийских рупий 89.1825

100 Казахстанских тенге 17.7207

1 Канадский доллар 50.0623

100 Киргизских сомов 94.1918

10 Китайских юаней 94.4534

10 Молдавских леев 38.3368

1 Новый туркменский манат 18.7845

10 Норвежских крон 78.4819

1 Польский злотый 17.2477

1 Румынский лей 16.0099

1 СДР (специальные

права заимствования) 90.7392

1 Сингапурский доллар 47.5392

10 Таджикских сомони 69.6806

1 Турецкая лира 11.6984

10000 Узбекских сумов 79.7049

10 Украинских гривен 23.3553

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.7301

10 Чешских крон 28.8212

10 Шведских крон 72.3849

1 Швейцарский франк 65.3641

10 Южноафриканских рэндов 44.9248

100 Японских иен 58.1580

"AK&M" от 01.11.2018