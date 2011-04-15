Банк России на 2 ноября повыcил курс евро к рублю более чем на 16 копеек до 74.5803 руб., курс доллара США - почти на 6 копеек до 65.6517 руб.

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Банк России на 2 ноября повыcил официальный курс евро к рублю более чем на 16 копеек до 74.5803 руб. с 74.4189 руб., курс доллара США - почти на 6 копеек до 65.6517 руб. с 65.5962 руб. 1 ноября.
Стоимость бивалютной корзины на 2 ноября увеличилась более чем на 10 копеек (+0.15%) до 69.6695 руб. с 69.5664 руб. 1 ноября.
"AK&M" от 01.11.2018