Банк России на 2 ноября повыcил курс евро к рублю более чем на 16 копеек до 74.5803 руб., курс доллара США - почти на 6 копеек до 65.6517 руб.

Банк России на 2 ноября повыcил официальный курс евро к рублю более чем на 16 копеек до 74.5803 руб. с 74.4189 руб., курс доллара США - почти на 6 копеек до 65.6517 руб. с 65.5962 руб. 1 ноября.



Стоимость бивалютной корзины на 2 ноября увеличилась более чем на 10 копеек (+0.15%) до 69.6695 руб. с 69.5664 руб. 1 ноября.



"AK&M" от 01.11.2018