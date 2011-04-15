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01/11/2018
13:54

ЦБ утвердил формат и сроки предоставления данных о киберинцидентах

Банк России утвердил форму и порядок информационного взаимодействия поднадзорных организаций с ФинЦЕРТ, в том числе при выявлении инцидентов, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации. Соответствующие правила установлены в отраслевом стандарте, говорится в сообщении ЦБ.

Документ предназначен для реализации новой обязанности банков, а в перспективе и других поднадзорных организаций, вести фрод-мониторинг клиентских транзакций (т.е. выявлять мошеннические транзакции) и приостанавливать такие операции на срок до двух дней в случае выявления признаков их совершения без согласия владельцев средств.

Новый отраслевой стандарт состоит из двух блоков. В первом блоке содержится информация о данных, идентифицирующих плательщика и получателя денежных средств (номера счетов, номера карт, номера телефонов), во втором - о данных, которые описывают технические детали компьютерных атак.

Возможность использования стандарта согласована с ФСБ. По мере изменения требований ведомства Банк России будет вносить в разработанный стандарт соответствующие корректировки.



"AK&M" от 01.11.2018
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