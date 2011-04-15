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01/11/2018
15:05

ВТБ и СОГАЗ закрыли сделку по объединению страхового бизнеса

Группа ВТБ и Страховая Группа "СОГАЗ" закрыли сделку по продаже 100% СК "ВТБ Страхование". Об этом говорится в сообщении банка.

В периметр сделки вошли все компании группы "ВТБ Страхование", включая "ВТБ Страхование жизни" и "ВТБ Медицинское Страхование".

В результате сделки планируется объединение страховых активов на базе Группы "СОГАЗ". Группа ВТБ получит 10% акций и место в совете директоров объединенной компании, а также денежную компенсацию. Финансовые параметры сделки стороны не раскрывают.

Суммарная начисленная премия страхового бизнеса Группы СОГАЗ и Группы ВТБ Страхование, исходя из прогнозных финансовых показателей по МСФО за 2018 год, может составить более 330 млрд руб., суммарные активы - более 670 млрд руб.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 70.1% до 98.5 млрд руб., во II квартале - на 41.9% до 43 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Чистые процентные доходы выросли на 4.8% до 238.1 млрд руб. Чистая процентная маржа по итогам первого полугодия составила 4.1%, повысившись до 4.2% во II квартале 2018 года по сравнению с 4.1% в I квартале 2018 года и 4.1% в 2017 году.


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