Кабмин утвердил санкции против украинских чиновников и бизнесменов

Правительство РФ утвердило санкции против украинских чиновников и бизнесменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Введены специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.



Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц.





"AK&M" от 01.11.2018