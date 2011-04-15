Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 9 месяцев выросла на 13.7%

Чистая прибыль группы Сбербанка в январе-сентябре 2018 года увеличилась на 13.7% до 655.5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Прибыль на обыкновенную акцию составила 29.91 руб., увеличившись на 13% по сравнению с 9 месяцами 2017 года.



Чистая прибыль в III квартале выросла на 1.8% до 228.1 млрд руб. Чистые процентные доходы составили 359.3 млрд руб., увеличившись на 3.2% к аналогичному периоду прошлого года. Процентные доходы выросли на 3.1% до 557.7 млрд руб. на фоне роста кредитного портфеля до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости).



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 01.11.2018