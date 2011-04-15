Сбербанк оценил расходы российской семьи на оплату ЖКХ в среднем 5 тыс. руб. в месяц

Эксперты Сбербанка, используя собственные данные и информацию Росстата, подсчитали, что за 9 месяцев 2018 года ежемесячные траты одной семьи на ЖКХ составили 5038 руб. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.



На оплату коммунальных услуг в среднем по стране уходит 11.4% расходов домохозяйства. Больше всего из семейного бюджета отдают за "коммуналку" жители Республики Тыва (24.5%) и Камчатского края (16.3%). Меньше всего - жители Северной Осетии - Алании (6%) и Курской области (6.3%). В Москве показатель равен 13.9%, в Санкт-Петербурге - 10.7%.



При этом 80% платежей за услуги ЖКХ проводятся в безналичной форме. Рекордсменом здесь является Ненецкий автономный округ - 96%.





"AK&M" от 01.11.2018