Гендиректором сети клиник Ингосстраха назначена Т.Кайгородова

Гендиректором сети клиник "Будь Здоров", принадлежащей СПАО "Ингосстрах", назначена Татьяна Кайгородова. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



С 2005 года Т.Кайгородова руководила управлением прямых инвестиций Ингосстраха, с 2011 года занимала пост заместителя гендиректора компании. В новой должности она будет отвечать за дальнейшее развитие сети клиник "Будь Здоров" и достижение запланированных бизнес-показателей.



Сеть клиник "Будь Здоров" собственный проект СПАО "Ингосстрах", реализуемый с 2005 года. На сегодняшний день 3 медицинских центра сети "Будь Здоров" функционируют в Москве и 6 в других городах России: Санкт-Петербурге, Краснодаре, Уфе, Казани, Каменске-Уральском и Сочи. В Москве клиника "Будь Здоров" на Сущевском валу и клиника "Будь Здоров" в Санкт-Петербурге получили статус многофункциональной семейной клиники с высокоэффективным педиатрическим отделением. Также педиатрические отделения работают в клиниках в Краснодаре, Казани и Сочи. В Москве создана собственная клинико-диагностическая лаборатория и служба скорой медицинской помощи. Пропускная способность клиник позволяет обслуживать более 250 тыс. пациентов в месяц. В настоящий момент к клинике "Будь Здоров" прикреплено более 700 тыс. пациентов, штат медицинского персонала составляет более 2.7 тыс. человек. С сетью клиник "Будь Здоров" работает 118 страховых компаний.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 01.11.2018