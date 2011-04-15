Московская Биржа открывает SMA доступ на срочный рынок

Московская Биржа предоставила клиентам участников торгов на срочном рынке технологию спонсируемого доступа (Sponsored Market Access, SMA). Об этом говорится в сообщении биржи.



Технология SMA позволяет напрямую участвовать в торгах на срочном рынке Московской Биржи. Ранее инвесторы могли получить доступ на срочный рынок только через инфраструктурные решения брокерских компаний и банков.



В рамках данного сервиса были разработаны новые PRE-TRADE проверки: на отклонение цены в заявках, максимальный объём в поручении и за торговый день, максимальную позицию, а также внедрён дополнительный функционал контроля со стороны брокера CANCEL ON DROP-COPY DISCONNECT для спонсируемого доступа.



Ранее технология SMA была реализована на валютном и фондовом рынках. В настоящее время количество SMA логинов на фондовом рынке - 31, на валютном - 86.





"AK&M" от 01.11.2018