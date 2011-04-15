Кабмин внёс в Госдуму законопроект о новом функционале и названии ВЭБ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о новом функционале и названии ВЭБ, свидетельствует сообщение нижней палаты парламента.



Законопроект предусматривает закрепление за Внешэкономбанком новой функции по координации и организации деятельности институтов развития по вопросам обеспечения долгосрочного социально-экономического развития страны, создания условий для устойчивого экономического роста и устранения инфраструктурных ограничений, развития инфраструктуры и инноваций, поддержки экспорта российской промышленной продукции, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, участия институтов развития в реализации нацпроектов, государственных и федеральных целевых программ.



Для решения этой задачи Внешэкономбанк будет участвовать в управлении институтами развития, формировать процедуры совместной работы над проектами, обеспечивающие комплексное использование инструментов поддержки проектов, включая господдержку, обеспечивать информационное взаимодействие институтов развития с органами власти и подготовку предложений о совершенствования мер их поддержки.



Предусматривается, что Внешэкономбанк будет осуществлять финансовую и гарантийную поддержку институтов развития, обеспечивать исполнение институтами развития обязательств иными способами, в том числе обязательств по выплате страхового возмещения или страховой суммы.



Кроме того, законопроект предполагает переименование Внешэкономбанка - новым названием станет "Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".



Отмечается, что национальный институт развития должен заниматься не только кредитованием, но и комплексным сопровождением проектов, включая экспертизу экономических и социальных эффектов, проработку новых механизмов реализации социально значимых проектов на принципах возвратного финансирования. Существующее название не отражает актуальные задачи, стоящие перед ВЭБ.



"ВЭБ.РФ" обеспечит "горизонтальную" координацию действующих институтов развития, в том числе - за счёт применения платформенных решений", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Изменение наименования не повлияет на исполнение имеющихся у Внешэкономбанка обязательств по заключенным до вступления в силу законопроекта договорам.



Законопроектом также уточняется правовой режим уставного капитала Внешэкономбанка. Предусматривается принятие Правительством нормативного правового акта, устанавливающего размер сформированного уставного капитала госкорпорации, а также размер уставного капитала, подлежащего формированию за счет последующего внесения дополнительных имущественных взносов РФ (утвержденный размер уставного капитала).



Ещё один правительственный законопроект предусматривает корреспондирующие изменения в Бюджетный кодекс, устанавливает предельный срок размещения средств федерального бюджета на депозитах ВЭБ - не более 5 лет.



"AK&M" от 01.11.2018