ЦБ объявил учётную цену золота на 2 ноября - 2581.97 руб./г против 2568.09 руб./г на 1 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 2 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2581.97 руб./грамм
Серебро: - 30.27 руб./грамм
Платина: - 1789.92 руб./грамм
Палладий: - 2288.05 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
26.10 27.10 30.10 31.10 01.11
Золото 2604.56 2608.31 2604.18 2579.92 2568.09
Серебро 31.16 31.00 31.08 30.98 30.42
Платина 1750.25 1743.02 1760.46 1761.54 1752.55
Палладий 2352.70 2287.45 2333.87 2296.55 2260.81