Суммарный объём поставок Рособоронэкспорта превысил $150 млрд

Суммарный объём поставок АО "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) с момента создания (2000 год) превысил $150 млрд. Об этом говорится в сообщении Ростеха.



Портфель заказов Рособоронэкспорта составляет около $50 млрд.

Как отметил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, слова которого приводятся в сообщении, 2018 году были осуществлены поставки вооружения и военной техники более чем в 40 стран мира. При этом подписано свыше 1.1 тыс. контрактных документов на сумму около $19 млрд, что почти на четверть превышает аналогичный показатель за весь прошлый год.



АО "Рособоронэкспорт" - единственная в России государственная организация по экспорту/импорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной техники. Рособоронэкспорт взаимодействует более чем с 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России - более 100 стран.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1.589 трлн руб., консолидированная чистая прибыль - 121 млрд руб., EBITDA - 305 млрд руб.



"AK&M" от 01.11.2018