В промзоне "Очаково" построят комплекс пищевой промышленности

Объект пищевой промышленности появится в промзоне "Очаково" на западе столицы, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, говорится в материалах Стройкомплекса.



Он уточнил, что производственный комплекс возведут на улицы Рябиновая, владение 51 в районе Очаково-Матвеевское.



"Устаревшие и частично заброшенные производственные здания на этой площадке будут снесены", - сказал К.Тимофеев.



Решение о строительстве было принято на Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) города Москвы. Проект вынесут на публичные слушания.



"AK&M" от 01.11.2018