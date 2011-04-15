Международные резервы РФ с 19 по 26 октября уменьшились на $0.7 млрд (-0.2%) до $460.7 млрд

Международные резервы РФ с 19 по 26 октября 2018 года уменьшились на $0.7 млрд (-0.2%) до $460.7 млрд в результате отрицательной курсовой переоценки. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



"AK&M" от 01.11.2018