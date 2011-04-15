Международные резервы РФ с 19 по 26 октября уменьшились на $0.7 млрд (-0.2%) до $460.7 млрд

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Международные резервы РФ с 19 по 26 октября 2018 года уменьшились на $0.7 млрд (-0.2%) до $460.7 млрд в результате отрицательной курсовой переоценки. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.
"AK&M" от 01.11.2018