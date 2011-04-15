Цены на бензин за неделю, с 22 по 28 октября, выросли на 0.1% до 43.45 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 22 по 28 октября 2018 года, выросли на 0.1% до 43.45 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 выросли до 41.53 руб., 44.81 руб. и 50.17 руб. за литр соответственно.



Дизельное топливо подорожало на 0.4% до 45.11 руб. за литр.

В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0.1%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40.8 до 43.99 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44.55 до 47.48 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.89 до 42.89 руб., марки АИ-95 - от 44.29 до 46.59 руб. за литр.



За прошедшую неделю увеличение цен на бензин автомобильный отмечалось в 42 центрах субъектов РФ. Более всего цены на него выросли в Чите - на 3.8%, Улан-Удэ - на 1.2%, Назрани, Элисте и Саранске - на 0.9%.



"AK&M" от 01.11.2018